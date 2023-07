Casino habe sich an ein Gericht wenden müssen, um vorübergehenden Schutz vor einem Zusammenbruch in den Verhandlungen um eine Umschuldung mit seinen Gläubigern zu erhalten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Casino laufe zudem Gefahr, gegen Klauseln in seinen Kreditverträgen zu verstoßen, was Ende August zu Kreditproblemen führen könnte. Analysten erklärten, sie rechneten nicht mit einem Zusammenbruch der Kette.