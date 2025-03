Nur ein Drittel der Frauen haben Interesse an Investitionen und Anlagetrends, während es bei den Männern doch 50 Prozent sind. So zumindest die Ergebnisse einer neuen Studie von Raiffeisen Capital Management aus Österreich. Effektiv investieren nur rund 15 Prozent der Schweizer Frauen in den Aktienmarkt - bei den Männern sind es doppelt so viele. Dieses Phänomen wird häufig als «Gender Investment Gap» betitelt - und er besteht seit längerem.