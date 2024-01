In Deutschlands Chefetagen sitzen immer mehr Frauen. Mehr als ein Drittel der 116 Neuzugänge in den Vorständen der 160 grössten börsennotierten Unternehmen in Deutschland waren im vergangenen Jahr weiblich, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie der Managementberatung Horvath hervorgeht. 124 der rund 700 Vorstandsposten bei den Dax-, MDax- und SDax-Unternehmen waren Ende des vergangenen Jahres mit einer Frau besetzt. Das sind 18 (2022: 15) Prozent, so viele wie nie. «Vor 2020 waren noch weniger als elf Prozent der deutschen Vorstandsmitglieder weiblich. Der Aufholprozess ist bemerkenswert», sagte Horvath-Partner Oliver Greiner.