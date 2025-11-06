Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt.