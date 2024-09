Offensichtlich wendet sich der Markt wieder vermehrt den operativen Problemen von Nestlé zu. Laut Barclays ist der Marktanteil von Nestlé in den Lebensmittelgeschäften in Europa im Vergleich zum 2023 deutlich gesunken und hat auch in den USA stark gelitten. Mit der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen schraubte der Konzern die lange Zeit hoch gehaltenen Wachstumszahlen zurück - ein von vielen Investoren und Anaylsten überfälliger Schritt.