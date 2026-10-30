Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug 43,3 ‌Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Ein ​Bewertungsgewinn beim Goldbestand ​in Höhe von ​1,2 Milliarden Franken trug ‌auch zum positiven Ergebnis bei. Im dritten Quartal ​belief ​sich ⁠der Gewinn auf ​19,1 Milliarden Franken.

Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 43,3 Milliarden Franken erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen kleinen Bewertungsgewinn von 1,2 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte zudem ein minimales Plus von 0,1 Milliarden.

Die SNB betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

(Reuters/AWP)