Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug 43,3 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Ein Bewertungsgewinn beim Goldbestand in Höhe von 1,2 Milliarden Franken trug auch zum positiven Ergebnis bei. Im dritten Quartal belief sich der Gewinn auf 19,1 Milliarden Franken.
Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 43,3 Milliarden Franken erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen kleinen Bewertungsgewinn von 1,2 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte zudem ein minimales Plus von 0,1 Milliarden.
(Reuters/AWP)