Ein Blick auf die Einzeltitel zeigt ein ähnliches Bild: Rheinmetall hat in den letzten sieben Tagen 6,9 Prozent an Wert verloren, auch Renk und Hensoldt haben rund 10 Prozent eingebüsst. Die Schweizer Cicor ist 4 Prozent weniger wert als noch vor sieben Tagen. Im Oktober allein hatte der Elektronikfertiger Aufträge im Bereich Air & Defense (A&D) im Wert von 40 Millionen Franken an Land gezogen.