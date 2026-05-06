«Ein Friedensabkommen, das eine Normalisierung der Schifffahrt durch die Strasse ​von Hormus ermöglicht, würde den Inflationsdruck mindern und es der US-Notenbank Federal Reserve ermöglichen, die ​Zinsen im Jahr 2026 zu senken», erläuterte ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Niedrigere Zinssätze kurbeln die Nachfrage nach Gold an, das keine Zinsen abwirft, und stützen so den Preis.