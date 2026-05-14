Ferner dürfte eine verstärkte Rückzahlung für die Mehrheit der Hypothekarschuldner finanziell nicht drin liegen. Mit dem Wegfall des Eigenmietwerts können auch Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten nicht mehr von der Einkommenssteuer abgezogen werden. Entsprechend müssen stärker Reserven angehäuft werden, damit das Eigenheim über die Jahrzehnte instand gehalten werden kann. Wer nicht investiert, muss mit Werteinbussen rechnen. Dies, weil immer weniger Käufer Rekordpreise bezahlen wollen, wenn ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung energetisch nicht auf dem neuesten Stand ist.