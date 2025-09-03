Erneut schlugen positive Neubewertungen zu Buche. Zudem plant Fundamenta Real Estate im vierten Quartal eine Kapitalerhöhung, um den Portfolioausbau voran zu treiben. Der Reingewinn kletterte auf 28,9 Millionen Franken von zuvor 12,2 Millionen und hat sich damit mehr als verdoppelt, wie die auf Wohnimmobilien spezialisierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde ein positiver Erfolg aus Neubewertungen in Höhe von 20,4 Millionen verbucht, dies nach einem Plus von 4,5 Millionen vor Jahresfrist.