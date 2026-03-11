Die Dividende soll unverändert bei 0,60 Franken je Aktie gehalten werden - das ging bereits aus der Einladung zur Generalversammlung in der vergangenen Woche hervor. Damit kommt das Unternehmen seinem Versprechen vom September nach, die Ausschüttung an die Aktionäre trotz der Kapitalerhöhung 2025 konstant zu halten.