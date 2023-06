Wilson gibt in einer Kundennotiz zu, dass sein Team in Bezug auf den S&P 500 in diesem Jahr "so falsch" lag, dass sie untersucht haben, ob ihr Ertragsmodell irreführend ist. Dennoch haben sie beschlossen, an ihren Prognosen festzuhalten. Morgan Stanley geht davon aus, dass die Verlangsamung der Inflation direkte negative Auswirkungen auf das Umsatzwachstum der Unternehmen haben wird, die sich nicht in den Konsensprognosen widerspiegeln.