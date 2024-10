Ein Investment in den Halbleiter-Bereich ist generell nicht ohne Risiken: Einerseits sind die optimistischen Zukunftserwartungen bereits in den Aktienkursen vieler Unternehmen berücksichtigt. Andererseits warnen Experten vor möglichen Überkapazitäten, da die Produktion in vielen Ländern massiv ausgebaut wird. Ein Investment in diese Branche erfolgt also am besten über ETF, um das Risiko zu verringern. Die höchste Rendite in diesem Jahr verzeichnet bisher der «Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF», sie beträgt 55,15 Prozent.