Die Aufschlüsselung der Bilanz, die Sam Bankman-Fried einen Tag vor der Insolvenzanmeldung mit den Anlegern teilte, zeigte fast 9 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten. Dem standen 900 Millionen Dollar an liquiden Vermögenswerten, 5,5 Milliarden Dollar an "weniger liquiden" Vermögenswerten und 3,2 Milliarden Dollar an "illiquiden" Vermögenswerten gegenüber, wie darüber informierte Personen berichteten.