Insbesondere das Trikot der deutschen Nationalmannschaft steht ganz oben in der Gunst der Fans: Fast jede oder jeder Fünfte will sich eins kaufen. Schal und Deutschland-Fahne landen in der Beliebtheit mit je rund zwölf Prozent dahinter. «Nach wie vor kommt das klassische weisse Heimtrikot am besten an», sagte Co-Studienleiter Tom Huhnke. Es gefalle 65 Prozent der Befragten gut bis sehr gut. «Damit ist es das zweitbeliebteste DFB-Heimtrikot der letzten 20 Jahre.» Das pinkfarbene DFB-Auswärtstrikot hingegen polarisiere stark, hiess es. Demnach sind etwa ein Drittel der Menschen davon nicht überzeugt. Fast genauso viele finden es jedoch gut oder sehr gut.