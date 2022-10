Die Anleger seien in Alarmbereitschaft, nachdem Tesla-CEO Elon Musk letzte Woche anmerkte, dass die Nachfrage durch Abschwünge in China und Europa beeinträchtigt wurde. Microsoft und Alphabet werden die ersten sein, die am Dienstag nach Börsenschluss ihre Berichte abgeben. Meta folgt am Mittwoch und Apple und Amazon am Donnerstag.