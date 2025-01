Jedoch gibt es Hinweise, dass die Reise von Galderma bald schon an einem Zwischenstopp ankommen kann. Der Analystenkonsens sieht die Aktie in zwölf Monaten bei knapp 99 Franken, was weniger als der aktuelle Stand ist und daher ein Verlustpotenzial impliziert. Auch wenn man dem Analyseunternehmen Morningstar folgt, sollte man bisher verbuchte Gewinne nun realisieren: Morningstar stuft die Aktie mit «Sell» ein und traut ihr nicht mehr als 86 Franken zu.