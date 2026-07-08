Kühne+Nagel, Swisscom oder doch Logitech?

Bereits vor Jahresfrist standen die Valoren von Kühne+Nagel auf der Kippe, aus dem SMI herauszufallen - letzten Endes traf es wie eingangs erwähnt Sonova. In diesem Jahr dürfte es für den Logistiker aus Schindellegi nochmals schwierig werden, das Ausscheiden aufzuschieben. Entscheidend ist der Streubesitz, da der Hauptaktionär Michael Kühne direkt und indirekt rund 60 Prozent der Aktien kontrolliert. Entsprechend werden dem Unternehmen von der gesamten Börsenkapitalisierung von 24 Milliarden Franken weniger als die Hälfte angerechnet. Einerseits fällt Kühne+Nagel damit auf den letzten Platz der SMI-Rangliste, andererseits auch hinter den 22. Platz in der Pufferliste, da Galderma und Kühne+Nagel die deutlich höhere Börsenkapitalisierung ausweisen, wie der SGKB-Experte ausführt.