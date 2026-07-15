«Die Gesundheitskosten in der Schweiz liegen bei rund 100 Milliarden Franken pro Jahr», so der Galenica-Chef Marc Werner in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung L'Agefi. «Auf verschreibungspflichtige Medikamente entfallen davon lediglich etwa 9 Milliarden. Weitere Preissenkungen bei Arzneimitteln würden daher das eigentliche Kostenproblem des Gesundheitssystems nicht lösen.» Die eigentlichen Herausforderungen lägen an anderer Stelle - insbesondere in der Organisation des Gesundheitssystems, der mangelnden Digitalisierung sowie in den relativ zahlreichen und kostspieligen Spitalstrukturen.