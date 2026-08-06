Dabei hat der Apothekenkonzern, Medikamentengrossist und Gesundheitsdienstleister sowohl Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele. In den ersten sechs Monaten wuchs der Umsatz der Gruppe um 7,1 Prozent auf 2,14 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Damit hat Galenica die Wachstumsdynamik der ersten vier Monate in etwa aufrechterhalten, als die Einnahmen um 7,3 Prozent gestiegen waren.