Die Gruppe geht für 2026 beim Umsatz weiterhin von einem Zuwachs von 5 bis 7 Prozent aus. Überdies wird beim adjustierten operativen Gewinn ein Anstieg von 6 bis 8 Prozent angestrebt. Angaben zu der Gewinnentwicklung macht Galenica im Rahmen der Berichterstattung zu den ersten vier Monaten nicht.