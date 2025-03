Geldzuflüsse angestrebt

GAM konzentriere sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Strategie, betont das Management in der Mitteilung. In erster Linie wolle man positive Nettomittelzuflüsse generieren. Hierzu würden die Vertriebskapazitäten neu aufgebaut und man fokussiere sich auf die bestehenden Produkte und die Einführung neuer Produkte. GAM strebt weiterhin die Rentabilität für das Geschäftsjahr 2026 an.