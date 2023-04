Gemeinsam würden die beiden Unternehmen rund 100 Milliarden britische Pfund an Kundenvermögen verwalten. An der Börsenkapitalisierung gemessen bringt Liontrust mit umgerechnet 685 Millionen Franken deutlich mehr auf die Waage als GAM. Die Zürcher werden an der Börse momentan noch mit etwas mehr als 100 Millionen Franken bewertet.