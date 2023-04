GAM kämpft seit längerem mit dem Abfluss von Kundengeldern. Ende Januar hatte die Gesellschaft für 2022 einen Verlust von 309,9 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Zudem wurde die Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf den 25. April verschoben, um mehr Zeit für eine Strategieüberprüfung zu haben, deren Ergebnis am selben Tag vorgelegt werden soll. An der Börse sorgte die Ankündigung von Liontrust für Schub: Die GAM-Aktien schnellten 15 Prozent hoch. An der Börse ist der das Unternehmen rund 100 Millionen Franken wert.