Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen werde Freeman kurz nach der ausserordentlichen Generalversammlung am 27. September zum CEO ernannt, heisst es in einer Mitteilung von Newgame vom Mittwoch. Sanderson steht - neben dem aktuellen Verwaltungsrat - seit längerem in der Kritik der Investorengruppe.