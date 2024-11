Silchester International hält neuerdings keine 3 Prozent mehr am Vermögensverwalter GAM. Das geht aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervor. Der Beteiligungsveränderung liegt allerdings kein Verkauf von Aktien zugrunde. Vielmehr wurde der frühere Ankeraktionär im Zuge der Kapitalerhöhung auf seinem Aktienpaket verwässert.