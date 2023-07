Statt GAM an Liontrust zu verkaufen, will die Investorengruppe den Asset Manager mit verschiedenen Massnahmen sanieren. Man sei sich aber bewusst, dass während der Restrukturierungsphase nicht alle Aktionäre in GAM investiert bleiben wollten, hiess es in der Mitteilung. Mit der Teilofferte wolle man genau diesen Anleger eine Möglichkeit zur Realisierung ihres Investments geben.