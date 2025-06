Saporta verfüge über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und sei seit Oktober 2023 als «Global Head of Investments & Products» bei GAM tätig, erklärte das Unternehmen. Rainsford war früher «Group Head of Distribution and Marketing» bei GAM Investments. Bis Ende 2024 arbeitete er bei Generali Investments Partners.