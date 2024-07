Freeman verfügt den Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Hedgefonds-Branche und hat im Laufe seiner Karriere eine Reihe von alternativen Investmentfonds verwaltet. Er sei unter anderem bei Paribas in London und bei Goldman Sachs in New York tätig gewesen. Freeman hat laut Mitteilung die amerikanische, britische und schweizerische Staatsbürgerschaft.