Lohmann bringt laut Mitteilung vom Dienstag eine «beeindruckende Erfolgsbilanz» in Banking, Insurance, Reinsurance und Asset Management mit. Er war unter anderem bei Credit Suisse und Swiss Re tätig, wobei er in all seinen Funktionen grosse internationale Teams geführt habe. Seine Expertise umfasse Financial Strategy, Liquidity und Capital Management, Risk Oversight, regulatorische Zusammenarbeit, M&A Integration sowie die Modernisierung von Finanzplattformen.