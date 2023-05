Daher erwägt die Investorengruppe, das Angebot von Liontrust zu den derzeitigen Bedingungen abzulehnen. Das Angebot, das die Liontrust Asset Management am Donnerstag gemacht habe, sei zu tief und wiederspiegle die erheblichen Vorteile, die ein erfolgreicher Turnaround für die derzeitigen Aktionäre des Asset Managers GAM bringen könnte, nicht, schreibt die Gruppe in einer Stellungnahen am Freitag. Zudem seien die GAM-Aktionäre der Volatilität der Liontrust-Aktien ausgesetzt, da Liontrust nur eigene Aktien anbiete und kein Barangebot unterbreite.