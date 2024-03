Die verwalteten Vermögen in dem noch verbleibenden Bereich Investment Management beliefen sich per Ende 2023 auf 19,3 Milliarden Franken, so die Mitteilung weiter. Ende 2022 waren es noch 23,2 Milliarden gewesen. Die durchschnittliche Management-Fee-Marge sank leicht um 1 Basispunkt (BP) auf 50 BP, so GAM.