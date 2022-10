Netto-Geldabflüsse

Im margenstarken Bereich Investment Management verwaltete GAM per Ende September noch Vermögen von 24,2 Milliarden Franken (Ende Juni: 27,1 Milliarden). Der Bereich musste weitere Nettoabflüsse von Kundengeldern in der Höhe von 1,0 Milliarden hinnehmen, die negativen Markt- und Wechselkursbewegungen machten 1,7 Milliarden aus. Nettoabflüsse gab es dabei in allen Strategien, die Hälfte der Abflüsse entfiel allerdings auf "Fixed Income".