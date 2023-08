Newgame bietet 55 Rappen in bar pro Aktie und ist bereit, maximal 28 Millionen Aktien aufzukaufen, was rund 17,5 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Das Angebot von Newgame wird vom 1. bis zum 28. September laufen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Übernahmeangebot hervorgeht.