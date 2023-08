Die GV soll gemäss der Aktionärsgruppe erst nach Ablauf des Übernahmeangebots sowie der Nachfrist des Kaufangebots von Liontrust für die GAM Holding stattfinden. Damit könnten die Aktionäre in voller Kenntnis des Ergebnisses abstimmen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gemäss aktuellem Zeitplan wäre das Ende der Angebotsfrist am 23. August, so dass die Aktionärsgruppe als neues Datum für die aoGV den 31. August - oder um diesen Tag herum - vorschlägt.