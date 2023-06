Die Details zum Liontrust-Angebot sollen am (morgigen) 9. Juni veröffentlicht werden. Das Angebot läuft dann vom 26. Juni bis zum 21. Juli. Liontrust bietet gemäss früheren Angaben 0,0589 eigene Aktien für 1 GAM-Aktie. Aufgrund des letzten Kurses der in London gehandelten Liontrust-Aktie entspricht dies umgerechnet gut 53 Rappen für 1 GAM-Aktie. Diese kostete zuletzt an der Schweizer Börse SIX gut 57 Rappen, womit GAM mit rund 85 Millionen Franken bewertet wurde.