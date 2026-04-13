Zudem sollen gemäss Vorschlag des Verwaltungsrats Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli im Gremium bestätigt werden. Der Verwaltungsrat bestehe damit weiterhin aus sechs Mitgliedern mit gleichmässiger Geschlechterverteilung, heisst es weiter. Mit der Integration von CEO Albert Saporta in den Verwaltungsrat werde zugleich die operative und strategische Verzahnung verstärkt.