Das Angebot wurde dabei deutlich überzeichnet. Bis zum Ende der Angebotsfrist am 17. Januar seien insgesamt 15,2 Millionen Aktien angedient worden, teilte GAM am Donnerstag mit. Aufgrund der Überzeichnung seien die Annahmeerklärungen anteilsmässig gekürzt worden. Die Auszahlung des Rückkaufpreises erfolgt per Freitag, 19. Januar 2024.