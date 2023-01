GAM hatte im ersten Halbjahr 2022 Abflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden Franken bei seiner Investment-Management-Einheit gemeldet. Das gesamte verwaltete Vermögen sank zum Halbjahr auf 83,2 Milliarden Franken; in den vergangenen fünf Jahren ist es um 40% gefallen. GAM gab am Mittwoch keine Zahlen für das Gesamtjahr bekannt.