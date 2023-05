Die Zürcher Kantonalbank begrüsst den Verkauf an Liontrust, da es dem Vermögensverwalter in den letzten Quartalen nicht möglich gewesen sei, den Abfluss von Kundenvermögen stoppen zu können. Es hätte in den nächsten Jahren mit weiteren Abflüssen gerechnet werden müssen. Ausserdem seien die Abflüsse zu stark gewesen, um diese durch Kostenreduktionsprogramme aufzufangen. Das Anlageurteil für die Aktie lautet weiterhin "Marktgewichten".