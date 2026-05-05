Dennoch hält das Unternehmen an den Einschätzungen vom März fest. Demnach wird für das Gesamtjahr 2026 in Europa ein insgesamt leichtes Marktwachstum, jedoch keine Erholung erwartet. Für das Geschäft mit Neubauten geht das Management von einer stabilen und für das Renovationsgeschäft von einer leicht positiven Entwicklung aus.