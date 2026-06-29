Geberit hat nicht nur innovative Produkte, sondern auch ein starkes Vertriebsmodell. Im Unterschied zu Sika ist Geberit geografisch defensiver aufgestellt. Rund 90 Prozent der Umsätze werden in Europa inklusive Grossbritannien gemacht. Sika ist eher eine Story auf Infrastruktur ausserhalb Europas. Nicht zuletzt wegen China läuft es bei Sika weniger rund. Während Sika riesige Zukäufe wie MBCC stemmt, wächst Geberit seit zehn Jahren rein organisch. «Alles, was organisch ist, ist weniger riskant», so Hüsler.