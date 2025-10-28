Ungleiche Zweitmärkte

Da mehr Käufer auf einen begrenzten Bestand an gebrauchten Uhren in den USA treffen, stabilisieren sich die Preise. Auch steigende Aktienmärkte, Kryptowährungen – zumindest bis vor Kurzem – und Goldpreise dürften eine Rolle spielen. Und ähnlich wie Meme-Aktien wieder gefragt sind, könnte es auch bei Uhren zu spekulativen Käufen kommen: Der zweieinhalbjährige Preisrückgang hatte das Interesse einiger Sammler geweckt, insbesondere bei Rolex, Audemars Piguet und Patek Philippe. Die «Grossen Drei», die rund 60 Prozent des Zweitmarkts ausmachen, führten auch den vorherigen Boom und Bust an. Auch bei der diesjährigen Erholung stehen Patek Philippe und Rolex an der Spitze.