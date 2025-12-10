Grund für die tiefen Kurse ist die schwache Industriekonjunktur. Zum einen ist der Automobilmarkt (er macht zwischen 50 und 60 Prozent des Umsatzes aus) in einer so schlechten Verfassung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Unsicherheiten sind gigantisch. Zum anderen sinken die Umsätze des zweiten Geschäftsbereichs, die Spezialchemie, deutlich. Der Umsatz von Produkten wie Klebstoffen, Fasern oder Reaktivverdünnern sank im letzten Quartal um knapp ein Viertel.