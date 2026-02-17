Andere Kennzahlen deuten indes darauf hin, dass das Papier des Gebäudetechnikers nicht mehr ganz günstig ist. Einerseits liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 28x gegenüber dem langfristigen Durchschnitt von 23x. Das gilt auch für den Unternehmenswert im Verhältnis zum Betriebsgewinn (Ebitda), welcher mit 19x über dem langfristigen Durchschnitt von 13x steht. Ebenso sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass für 2026 ein freier Cashflow von 55 Millionen Franken prognostiziert wird. Dies entspricht in etwa dem Resultat im Jahr 2023 mit 52 Millionen Franken, als die Aktie noch bei 80 bis 90 Franken gehandelt wurde.