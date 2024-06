Am Montag schloss die Aktie des drittgrössten Stromversorgers der Schweiz über dem oberen Bollinger Band, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist. Im vergangenen Jahr hat die Aktie dieses Niveau sieben Mal überschritten und ist in den folgenden 20 Tagen durchschnittlich um 2,8 Prozent gesunken. Es ist gut möglich, dass sich dies in den kommenden Wochen wiederholt.