Das gegenwärtige Inflationsziel der amerikanischen Zentralbank beträgt 2 Prozent. Die Fed könnte sich aber veranlasst sehen, dieses auf 3 Prozent anzuheben. Die Fed sei mit der Anpassung des Inflationsziel wohl bereits im Verzug und werde mit einer Anhebung des Kursziels ihre Glaubwürdigkeit schützen müssen, sagte Mohammed El-Erian, ehemaliger CEO der Fondsgesellschaft Pimco und heutiger Berater des Versicherungskonzerns Allianz, in einem Interview mit dem Sender CNBC.

