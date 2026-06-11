Laut LSEG schätzen Expertinnen und Experten den Umsatz auf 42,999 Milliarden Franken gegenüber dem Vorjahressemester von 44,228 Milliarden Franken. Das operative Ergebnis dürfte von 9,09 Milliarden Franken auf 8,8 Milliarden Franken fallen und der Reingewinn um 5,9 Prozent auf 5,5 Milliarden Franken sinken. Ob Nestlé bei diesen niedrigen Werten positiv überraschen kann, bleibt ebenfalls abzuwarten.