Über die neue mögliche Besetzung im Verwaltungsrat informierte Georg Fischer in einer Mitteilung. Der 63-jährige Schweizer ist derzeit Verwaltungsratspräsident der Adecco Group und von Constellium. Er verfügt über internationale Führungserfahrung in den Bereichen Transformation, Produktion und Personalwesen. Zudem bringt er Erfahrung in der Unternehmensführung und -kontrolle mit.