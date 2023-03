In die Zeit Ermottis, der als Junge Fussball- oder Skiprofi werden wollte, fallen auch herbe Rückschläge. Die UBS war jahrelang in Rechtsstreitigkeiten wegen Steuerhinterziehung verwickelt. Und einer der grössten schwelt immer noch: In Frankreich wurde das grösste Schweizer Geldhaus 2021 in einem seit Jahren andauernden Verfahren der illegalen Geldgeschäfte und der Geldwäsche von Erträgen aus Steuerbetrug schuldig gesprochen und zu einer Zahlung von 1,8 Milliarden Euro verurteilt. Dagegen ging die UBS allerdings in Berufung.